Miguel Castro es deshonesto e inmoral: Salvador Caro

Por: Giselle Soriano

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, calificó como deshonesto al ex funcionario Miguel Castro, por incumplir las medidas preventivas que dictó el juez.

El ex funcionario fue captado en un partido de Los @charrosbeisbol https://t.co/7laIVbwzVJ — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) January 17, 2020

“Yo no creo que Miguel Castro sea una persona honesta y moral, no creo, no creo, la prueba contundente e irrefutable que tengo es que es alguien que, estando en la raya, se burla de las instituciones, se burla de la legislación penal y se sale a mostrarse en un partido de béisbol, para decir: “yo estoy por encima de la ley”, declaró el legislador emecista.

El líder parlamentario de MC señaló que el proceso penal que lleva Miguel Castro comprobará si realmente se enriqueció él u otros por el puesto que tenía.