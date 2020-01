Farmacias del IPEJAL no tienen 90 claves de medicinas

Por: Luis Antonio Ruiz

Adelanta el titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco IPEJAL Ivan Arguelles que alrededor de 90 claves de medicamentos no están en existencia en las farmacias para los pensionados pero en caso de no que lleguen se tiene una plan B y es dar vales para que las adquieran en otras farmacias: "Las licitaciones es una adjudicación para los 38 concursantes que se registraron, en este momento 90 claves que ya están adjudicadas pero no las tienen los distribuidores o laboratorios, es un problema en todas las instituciones que no nos surten, ¿cómo se solucionará? este mes vamos a sacar unos pases para sacar medicamentos en farmacias ajenas al Instituto". Entre los medicamentos con los que no cuenta el IPEJAL están los que son para el cáncer.