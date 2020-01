No sometimiento al INSABI

Por: Luis Antonio Ruiz

Adelanta el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que estará enviando este día al presidente de la República la propuesta de salud para Jalisco para no adhesión al INSABI Instituto de Salud para el Bienestar pero sí trabajar juntos en materia de salud entre ambos gobiernos: "Garantizar la salud de todos los jaliscienses y por eso en un rato más vamos a estar enviando la propuesta con la cual vamos a plantear un convenio para coordinarnos no para someternos, hay una gran diferencia, sometimiento entrega del sistema, y quebrantar el pacto federal eso no va a pasar". Dejó claro el gobernador que defenderá la salud de lo jaliscienses.