Infonavit impulsará recuperación de vivienda en Tlajomulco

Por. Víctor Ramírez

Jalisco es el tercer estado del país con casos de viviendas abandonadas en donde se estima que supera los 68 mil inmuebles en esa situación y Tlajomulco es el principal municipio con ese problema por lo que se implementará un nuevo programa de recuperación de esos créditos otorgados por el Infonavit, explicó el director del organismo, Carlos Martínez.

“Mejorar el entorno, dónde están ubicadas para que se convierta en un verdadero patrimonio y espacio de desarrollo para las familias. De nada sirve arreglar el pintar una vivienda sí cruzando la puerta, los espacios están vandalizados, las calles están tomadas por criminales violentos y el transporte público es inexistente o escaso. De nada sirve arreglar y pintar una vivienda, si no tiene acceso al agua potable, a la luz, alcantarillado y otros servicios básicos, si los vecinos viven atrincherados y en las penumbras porque invadieron la casa y si el fraccionamiento no tiene servicio de recolección de basura porque éste no está municipalizado”.

Señaló que los programas anteriores fracasaron porque no se recuperaban los entornos y eran inversiones fallidas del organismo.