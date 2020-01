Presentarán pruebas del exceso de velocidad con el que conducía Maleck

Por Víctor Ramírez

Durante la presentación de los nuevos abogados que tendrá la familia de María Fernanda Peña, joven que falleció tras el accidente provocado por el jugador Joao Maleck, se adelantó que se realizaron pruebas técnicas a la computadora del auto deportivo del jugador para demostrar que iba a exceso de velocidad, señaló el litigante José de Jesús López.

“Entre estos dictámenes hemos realizado los dictámenes técnicos a la computadora y a los sensores del vehículo que se manejaba en su momento lo cual nos ha arrojado el exceso velocidad con el que se conducía en su momento. Así también está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como algunos dictámenes que se han aportado por parte de nosotros han reforzado también el tema de la de la alcoholemia, O el exceso o como venía tomado en su momento este señor, esto viene a colación debido a que el próximo día 23 de enero a las 11 de la mañana tenemos la audiencia intermedia”.

Dijo que esperan un juicio largo ya que hay alrededor de 40 pruebas pero cuales que se deberán de desahogar, aunque ellos se centrarán en demostrar el exceso de velocidad y el grado de alcohol en la sangre. Además negaron que ya se haya tenido reuniones entre ambas partes para poder llegar a un acuerdo reparatorio de los daños y sólo son declaraciones hechas a medios de comunicación, señaló el abogado José de Jesús López.

“No, hasta el día de hoy ellos no lo han externado para con nosotros si en la audiencia pasada del 13 diciembre ellos le hicieron a saber al juez que querían llegar a un procedimiento abreviado sin embargo, así como también es el derecho de la víctima decir no, al procedimiento abreviado también es cierto que ni nos han buscado, ni han planteado ni siquiera han tenido la delicadeza más que decirlo ante medios ni otras instancias, sin embargo de manera personal y directa no lo han hecho”.

Dijo que ellos buscan justicia y que no se aplique una pena de cuatro años de presión porque así sale bajo caución o con trabajo comunitario, quieren una sanción conforme a la ley.