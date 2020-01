Jalisco presenta estrategia contra incendios forestales

Por: Luis Antonio Ruiz

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el Secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf dan a conocer la estrategia de prevención de incendios forestales y con esto evitarlos ya que en el 2019 se generaron 587 incendios en cinco municipios y con una afectación de más de 72 mil hectáreas.

"Tomó una serie de medidas adicionales a las que cada año se tomaron. Vamos a tener un trabajo preventivo, no solamente reactivo, y esperamos que pueda dar buenos resultados. Sabemos que en México en los últimos años las condiciones climáticas son sumamente desfavorable que han generado que problema crezca de manera permanente y Jalisco no ha sido la excepción a esta situación se agudiza por el incremento de la intencionalidad como una de las principales causas de incendios como fue el caso de los registrados en 2019 el bosque de la primavera y en Zapotlán el grande”.

Para este 2020 el estado contará con 900 brigadistas para el combate de incendios. Además anunció la firma de una iniciativa para enviar al congreso del estado para prohibir definitivamente la quema agropecuarias en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y como que dan las sanciones para quien lo realice.

"Prohibición de quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara así de claro, quedarán prohibidas y en los demás municipios del interior del estado las quemas agropecuarias solamente podrán ser realizadas conforme a calendarios que aprueben y dando previo aviso para su realización, la iniciativa por supuesto establece la facultad a los municipios para sancionar el incumplimiento de dichos supuestos con montos de ocho mil 688 pesos hasta dos millones 172 mil peso, no estamos jugando, va en serio no estamos en serio y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad no se trata de cobrar nada a nadie, se trata de que todo el mundo entienda de que hay una legislación que hay que cumplir y que si se van quemas agropecuarias fuera de norma, se va a pagar la consecuencia de sus actos”.

Esta iniciativa será enviada Congreso del Estado.