Buscan posible fosa en el Nuevo Vergel en Zapopan

Por. Antonio Neri

Personal del Servicio Médico Forense labora en un tiradero clandestino donde encontraron tres cuerpos en Zapopan.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Nuevo Vergel pegado a un barranco que colinda con Villas del Centinela.

Al respecto el alcalde Pablo Lemus Navarro, señala que no se trata de una fosa, sino más bien de un lugar donde arrojaron a las víctimas.

“Lo que me refería es que habían encontrado unas bolsas que contenían restos humanos en el fondo de una barranca hasta la información que se tenía ayer por la noche se trataba de tres cuerpos y lo que me informo el fiscal es que no existían hasta ayer de que pudiera haber cuerpos enterrados pero que las indagatorias continúan durante la madrugada y la mañana de este jueves estaban en bolsas y a la intemperie es decir hasta el momento no hay evidencias de que pudiera ser una fosa”.

La Fiscalía del Estado, continúa con las investigaciones para identificar la causa de muerte a las personas fallecidas.