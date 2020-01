Poder Judicial sin recursos para mantener sus edificios

Por: Luis Antonio Ruiz

Sobre los daños que tiene el nuevo edificio de Ciudad Judicial, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, informó que esto se debe a la mala calidad de las tuberías del inmueble.

“Son afectaciones menores, simplemente una fuga, me parece que en un baño. Nada de mayores consecuencias. Tengo entendido que fue por mala calidad de unas tuberías, y desgaste natural del tiempo. No hay un desajuste del subsuelo, si bien no hemos podido avanzar en el proyecto del tercer piso, es precisamente porque no tenemos dinero ni recursos”, señaló Ricardo Suro.

El presidente del Poder Judicial dejó claro que no cuenta con los recursos suficientes para su mantenimiento a fondo.