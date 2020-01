Se disculpa alcalde de Zapotlanejo

Por: Giselle Soriano

Durante la sesión de pleno de Ayuntamiento del municipio de Zapotlanejo, correspondiente al 13 de enero, el presidente municipal, Héctor Álvarez, ofreció disculpas por el hecho que se suscitó el 25 de diciembre de agredir a una mujer: “Creo que el ofrecer las disculpas de corazón tiene que tener validez para los que como seres humanos entendemos que no hay nada por encima del amor de la familia. ¡Nada! Para quienes no entienden van a seguir queriendo perjudicarme, queriendo afectarme. Yo me debo a Zapotlanejo, me debo a las mujeres y a los hombres de Zapotlanejo y voy a procurar que en lo que a mí me corresponda, a reserva que alguien de mi familia sufra daños por alguien, no voy a cometer el mismo error, asumo mi responsabilidad”. De acuerdo con el munícipe, ese acto fue por proteger a su nieto ya que la familia está por encima de todo.