Piden investigar a fondo violencia de alcalde

Por: Giselle Soriano

Piden diputadas y regidoras de MORENA que se investiguen las acciones violentas que se suscitaron el pasado 25 de diciembre en contra de una mujer por parte del presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, señala María Esther López diputada local de MORENA: "Es decir nosotras queremos que se investigue que se analice conforme a la ley porque según el articulo 146 del codigo penal de Jalisco puede haber abusos de autoridad en el acto del presidente, no nos toca a nosotros diputados ni a las legisladoras establecer sí hay delito o no, nosotras queremos que nos informe la Secretaría de Igualdad que ha hecho del 25 de diciembre a la fecha". Ante este hecho violento las morenistas exigieron la renuncia del funcionario así como la reparación del daño a la víctima.

Por su parte la diputada del PRI Sofía Bérénice García Mosqueda se suma a la solicitud de MORENA para la investigación de estos hechos: "No vamos a permitir que se normalice la violencia y mucho menos cuando viene de un alcalde y en el cual si se le tiene que hacer las debidas investigaciones y procedimientos por parte de las autoridades, y no decir es alcalde y puede hacer lo que quiera". Además la diputada señaló que no se debe normalizar la violencia en cualquier circunstancia a una mujer.

Asimismo el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro comentó que el presidente de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, debería de pedir una disculpa pública: "Como lo dijo el gobernador que por supuesto amerita una disculpa pública a toda la ciudadanía y una conducta ejemplar de aquí en delante del alcalde involucrado". Además el diputado, señaló que para que la Fiscalía General del Estado realice una investigación debe de haber una denuncia previamente.