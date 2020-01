Jalisco no firmará convenio con INSABI

Por: Redacción W Radio

Los problemas por el INSABI continúan, las dudas en la operación crecen ya que no se ha publicado la normatividad secundaria que necesitan los estados para saber como darán la atención en hospitales, ya que el extinto Seguro Popular atendía el 1er y 2do nivel y para el 3er nivel existía el fondo de gastos catastróficos para 600 padecimientos, explica Barbara Casillas coord. estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco: "Qué pasa con el segundo y tercer nivel, que qué pasa con el fondo de gastos catastróficos y me parece que pues sí es importante porque el segundo y el tercer nivel es lo que nos cuesta más a los Estados y también es lo que le cuesta más al paciente". El Seguro Popular en Jalisco tenía un total de 3 millones 14 mil afiliados.

No firmarán convenio

El gobierno de Jalisco no firmará el convenio con el INSABI pues no conocen con claridad las condiciones, debido a esto no han llegado los recursos para la atención médica de aproximadamente 4 mil millones de pesos para la nómina de más de 5mil trabajadores que estaban en el Seguro Popular dichos empleados por ahora tienen un contrato de 2 meses, comenta Casillas: "La posición del gobernador hasta el momento es que no vamos a firmar como un estado adherido porque eso implica ceder todas las competencias que tiene el Estado en materia de salud, ceder los recursos del ramo 33, ceder los recursos que antes eran del Seguro Popular y que ahora serán del INSABI, ceder incluso los recursos estatales. Se va toda la nómina a la federación, pero el estado sigue siendo el patrón de los médicos". Hasta ahora no hay ningún representante federal del INSABI en el estado. En tanto se extinguirá el OPD del Seguro Popular como plazo hasta el mes de marzo.

En Jalisco las cuotas del INSABI no se cobran, salvo a aquellos pacientes de 3er nivel con varios padecimientos y a los que sí tienen IMSS pero acuden a recibir la atención médica, detalla Barbara Casillas: "Los servicios de salud Jalisco que son todos los centros de salud y hospitales regionales y Hospitales Civiles de Guadalajara y Cancerología están otorgando los servicios como se venían otorgando, es decir, con el catálogo de causas con el catálogo de gastos catastróficos a esas personas se les están dando de manera gratuita". Un caso especial es el hospitalito en Zapopan que sí cobra cuotas ya que la modificación de la ley no contempla a los municipios, mientras que el año pasado con el Seguro Popular recibió 56 millones de pesos para atender a los afiliados este año no recibirá ningún recurso.

Sostendrán reunión con AMLO

El gobernador Enrique Alfaro se reunirá con el presidente López Obrador el día de mañana para aclarar las dudas que hay con el INSABI y dar certeza sobre la implementación de este nuevo sistema, a dicha reunión también acudirán otros funcionarios estatales informa Barbara Casillas coord. estratégica de desarrollo social de Jalisco : "Mañana el gobernador va con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle esta serie de preguntas, y a la par vamos el secretario de Hacienda, el secretario de salud y tu servidora vamos con Juan Ferrer que es el director del INSABI, vamos con personal también de la Secretaría de Hacienda Federal". Además el objetivo de la reunión es agilizar la llegada de los recursos para Jalisco.