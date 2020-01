Aprobarán diputados eliminación de impuestos a transportistas

Por: Luis Antonio Neri

Será en la próxima sesión del pleno del Congreso cuando se apruebe la iniciativa para modificar la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para eliminar el cobro de la licencia para el transporte de carga que iba a tener un costo de alrededor de 6 mil pesos señala el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez.

“Lo que entendemos es que la iniciativa solamente trae la intención de modificar la Ley de Ingresos en el sentido de eliminar el cobro de los seis mil pesos al transporte de carga pesada. Se tenía contemplado ese recurso, son alrededor de 25 millones de pesos lo que se tenía contemplado yo he tenido diálogo con presente de la secretaría Hacienda del Estado, lo que me han dicho es que la iniciativa no contempla la posibilidad de hacer adecuaciones al presupuesto. El tema es si dejaremos de recibir 25millones de pesos a qué se lo quitamos en el presupuesto, la respuesta de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado es que tendrán que hacer un esfuerzo desde el punto vista recaudatorio para terminar compensando ese recurso que se tenía contemplado ingresar y que no estaremos ingresando”.

El Estado dejará de recibir alrededor de 25 millones de pesos.