Ciudadanos recibieron trato positivo del INSABI

Por: Giselle Soriano

De acuerdo con las diferentes personas que se encontraban afiliadas al Seguro Popular y recibían atención en el Hospital Civil de Guadalajara, mencionaron que con el cambio al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) no han tenido ningún problema, pues solamente tienen que presentar su CURP y credencial para votar para recibir atención requerida: “La misma atención me siguieron dando y ya no necesitamos ni la hoja del Seguro Popular nomás la del CURP”. nos dijo el señor J. Isabel Tostado.

-“Pues cambió todo, muy rápido , ya no hacemos filas así desde afuera de la calle y ahora llegamos y pum pum pum rápido salimos , a gusto y antes no por cualquier cosita nos regresaban". comentó Guillermina Arceo.

-"No nos negaron atención, nos dieron una atención bien y pues otro, solo con el CURP y la credencial de elector " dijo la señora Virginia

Fueron las opiniones de los ciudadanos entrevistados, incluso algunos comentaron que ya no les cobraron la hemodiálisis, sin embargo es importante mencionar que servicios de tercer nivel como: cirugías generales, rayos x , ginecobstetricia y otras no entran en los servicios gratuitos.