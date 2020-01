No coincide el informe de desaparecidos en Guadalajara

Por: Luis Antonio Ruiz

No coincide el coordinador de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo con el informe que el Gobierno Federal dio sobre el tema de personas desaparecidas, cuando hay alrededor de 20 fiscalías del país no proporcionaron información.

‘’De 20 fiscalías no aportaron datos de desaparecidos incluyendo la Fiscalía General de la Republica de tal manera que no es posible hacer un comparativo entre estados cuando la mayoría de los estados no aportaron ninguna información o la aportaron parcialmente, por otro lado destaco la transparencia del Estado de Jalisco que ha sido una de nuestras vocaciones desde el primer día que siempre informa lo que debe informar y por eso aparece con más cifras de desaparecidos, no la niego, nos preocupa, nos ocupa, nos duele mucho, cada persona que es privada de su libertad nos duele y nos provoca a trabajar todavía más y tan es así que estamos dando el resultado que el mismo estudio manifiesta que somos el primer lugar en encontrar desaparecidos’’.

Pese a que Jalisco lo ponen como uno de los estados donde más privan de la libertad a personas en donde se localizan a más desaparecidos.

Además negó que exista una saturación de cuerpos en el Instituto Jalisciense De Ciencias Forenses y que solo corresponde a una saturación de trabajo, además informó que se contempla la construcción de un panteón forense.

‘’No hay saturación hay una carga de trabajo muy fuerte pero el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo está afrontando con diligencia y sagacidad. Al grado que si el trabajo se está haciendo, se están resolviendo los casos y emitiendo los dictámenes identificando los cadáveres y entregándose a los familiares. Si hay sobre carga de trabajo pero no hay saturación ni mucho menos un asomo de crisis y en el cementerio de El Salto tenemos espacios todavía, debo decir que a finales del año pasado se acordó con la Presidencia Municipal aumentar estos espacios de tal manera que tenemos más criptas y si está contemplado a lo largo del 2020 contar con otro panteón forense lo cual ya estamos para el cual ya estamos esbozando un proyecto”.

A la fecha ya se contaron más de 70 especialistas para el área de ciencias forenses.