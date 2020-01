Preocupa a vecinos que obras del Peribús afecte sus viviendas

Por: Víctor Ramírez

Los habitantes y comerciantes de la zona de Santa Margarita y Periférico viven en la incertidumbre ante el inminente inicio de las obras del Peribús, ya que no saben qué tanto les van a afectar, ni cuánto espacio les quitarán para construir el carril confinado.

“Nos iban a mandar un escrito, para que viéramos lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, pero ¿cómo ahí qué? ¿Si me quitan qué, no es parte de mi propiedad?, el que vino hace poco a levantar un reporte, me dijo que iban a quitar un pedazo, pero que sí pertenece a la finca”, señaló la señora Ana, una de las principales afectadas.

Además, los dueños de los negocios también prevén que les va a afectar, sobre todo a aquellos comercios en donde entran y salen vehículos de forma constante.