Urge voluntad política para acabar con la violencia de género: Eva Avilés

Por: Luis Antonio Ruiz

La regidora del partido de Morena en el Guadalajara, Eva Avilés Álvarez, destacó que aún falta voluntad política en Jalisco para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que las edades en que son más violentadas, son entre los 15 a 24 años.

“Sin descartar que de las mujeres mayores de 50 años de edad, el 30% sufre un tipo violencia. Falta voluntad política para erradicar los temas de violencia. El 9% de las mujeres está dejando de ir a trabajar, de ir a la escuela, por la inseguridad que se vive en este país, en este estado, en esta ciudad”, puntualizó la edil.

Ante el incremento de la violencia hacia las mujeres, una de las afectadas por esta situación, Sandra Alicia García Covarrubias, pide que se dé más apoyo y menos burocracia en las instancias correspondientes, para la atención.

La experiencia de violencia e Sandra, ejercida por su propia ex pareja, fue “bastante horrible, yo le pedí el divorcio al papá de mis hijos. Ese día llegó por detrás de mí y me golpeó con un martillo en la cabeza, al voltear me dio otro golpe en el ojo, así sucesivamente golpe tras golpe. Pensé que iba a morir, le grité a mi nieta que saliera a pedir ayuda a la calle”.

La afectada reconoce que si ha recibo a la fecha el apoyo del estado, sin embargo, la regidora morenista dijo que urge mejorar las programas de atención a hacia la mujer.