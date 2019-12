Incrementan las enfermedades respiratorias

Por: Luis Antonio Ruiz

A la alza el número de consultas por enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas, informa la dirección de Promoción de la Salud que preside el doctor Ángel Israel Nuño. Dijo que esto se debe a la falta del cuidado durante el cambio de clima.

“El 62% de las consultas de primera vez para algún síntoma o enfermedad respiratoria se ubican entre los meses de octubre a marzo, es decir dos terceras partes de las personas que acuden con sintomatología respiratoria es precisamente durante esta temporada, en este sentido hay que entender que de esta estadística aproximadamente el 70% de estas consultas tiene que ver con signos y síntomas atribuibles a la temperatura, al ambiente y al mismo organismo en su respuesta fisiológica ante los cambios de temperatura, es por eso, que lo primero que tenemos que contemplar es que hay que cuidar nuestro cuerpo preparándonos para el descenso de las temperaturas que se avecinan”.

Ante las bajas temperaturas que se han registrado el Secretario de salud Jalisco Fernando Petersen recomienda a la población acudir a vacunarse contra la influenza y tomar las medidas preventivas y esperan llagar a la meta aplicar más del 80 % de las vacunas antes del cierre del año.

“Estamos priorizando y gracias por la pregunta, por qué es muy importante que la gente esté consciente de que esta vacuna no es una vacuna que previene la enfermedad, o sea, no es que si te la pones no te va a dar el tema, es que si te pones la vacuna la enfermedad puede ser menos grave de lo que puede haber sido, si no te pones la vacuna, es por eso que estamos priorizando a los grupos vulnerables entre los que sobresalen las mujeres embarazadas los niños entre 6 meses y 5 años los adultos mayores de 60 años Todo el personal médico y por supuesto los grupos que tienen especial daño, por ejemplo, pulmonar cardiovascular, no diabéticos e hipertensos”.

Hace una llamado la secretaria de salud para que lo se auto receten y a aplicar las vacunas a las personas más vulnerables.