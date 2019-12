Para estas fechas ya habíamos vendido todo: tiangueros de Santa Tere

Por: Giselle Soriano

Comerciantes del tianguis navideño de Santa Tere, del municipio de Guadalajara, comentaron que este año las ventas no fueron las mejores, ya que en relación al año anterior, se vendió hasta un 50% menos. Aunque esperan que en estos últimos días se mejore todo.

“La verdad, este año estuvo muy baja la venta, porque la gente no quiere seguir la tradición de cada año, como que la Navidad es de intercambios, fiestas y posadas, ya no es más de cultura o tradición, para estas fechas nosotros ya no estábamos aquí porque ya no teníamos mercancía”, dijo Yolanda Sandoval, una de las vendedoras del tianguis.

Otra comerciante de Santa Tere, Jazmín Ramos, explicó que las ventas van “muy mal como nunca, la gente no quiere gastar que porque las cosas están muy caras, está muy caro y está muy caro, si quiero pero no puedo, así que estuvo muy muy malito”.

Los comerciantes señalaron que se encuentran rematando todo lo referente a la mercancía de temporada, para lograr al menos recuperar los gastos de inversión, pues reiteraron que este año la economía impidió que algunas familias gastaran en adornos navideños.