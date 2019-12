SSJ llama a evita excesos en alimentos y bebidas

Por: Luis Antonio Neri

La Secretaría de Salud recomienda a la población en esta temporada navidad y año nuevo llevar una alimentación saludable para evitar alguna enfermedad detalla la doctora Esmeralda González Navarro, nutrióloga de la Secretaría.

“Tomar conciencia, de repente “Ay ya no sé ni cuántos veces me serví, como dos o tres o cuatro, ya perdí la cuenta de cuántos ponches me tomé. Entonces el llevar la cuenta, no perder la conciencia y hacer mucho énfasis en las bebidas alcohólicas recordamos que las bebidas alcohólicas también nos aportan calorías y no solamente las bebidas alcohólicas puras sino con lo que las estamos acompañando”.

Además recomiendan no consumir mucho alcohol ya que esto provocar demasiadas calorías.