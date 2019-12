Desacuerdos en sesión de Consejo Nacional de Seguridad

Por: Luis Antonio Ruiz

En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada en la Ciudad de México, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez expresó su desacuerdo por la reducción de recursos federales en materia de seguridad para la entidad, particularmente en el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): "En los presentes no hubo mayor discusión, en lo personal no estoy de acuerdo y así lo expresé, más allá de los términos de la fórmula de asignación de los recursos que es en realidad lo que se acordó pues la verdad el hecho de que estén llegando menos recursos y presupuesto de dinero federal a los estados como Jalisco, que están definidos como estratégicos nos parece un contrasentido, a mí no me parece que se vote en automático el asunto". El mandatario jalisciense destacó que se reunirán en el mes de enero para analizar el tema de recursos para seguridad.