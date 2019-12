Transportistas anuncian paro

Por: Víctor Ramírez

El dirigente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Elías Dip, anunció que el 15 de enero realizarán un paro total en las cuatro entradas de Guadalajara como protesta porque consideran que la imposición del permiso de circular en la ciudad los afectará incluso ya hay otros estados que analizan la misma posibilidad y dejarán de mover la mercancía: "No vamos a violar la ley no vamos a trabajar y no trabajar es no mover las mercancías la leche, la gasolina, los combustibles, los perecederos, de lo que en realidad necesita la ciudadanía, el día 15 del mes que entra es nuestra propuesta". Agregó que con restringirls el ingreso a la ciudad ya les genera afectaciones y los exponen a robos porque no hay paraderos seguros y con vigilancia.