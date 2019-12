Cancelan construcción de termoeléctrica en Juanacatlán

Por: Victor Ramirez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio conocer la cancelación de Construcción de una planta termoeléctrica en la zona de Juanacatlán debido a que no se sujeta a los compromisos sobre medio ambiente contraídos por el estado en los acuerdos de París.

‘’Que el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Juanacatlán no vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica en este municipio, que vamos hacer un llamado a la inversión privada para que se entienda que en Jalisco vamos a resolver nuestros problemas de abasto de energía apostando a energías limpias y que no vamos a seguir comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones, no se puede permitir un proyecto más que en este caso está poniendo a Jalisco en un predicamento porque hasta el día de hoy nuestro estado no emite contaminantes de efecto invernadero por la generación de energía eléctrica.’’

Con esto se pierden más de 700 millones de dólares y agradeció a los empresarios su interés por invertir en Jalisco pero no se le apostará a la generación de energía contaminante o de origen fósil.

Además con esto se evitará la emisión de contaminantes que equivalen al 21% de la generada por el transporte público y privado en la entidad o más de 60% de los gases generados por los residuos sólidos, señaló el Secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf.

´´Solo la planta de Juanacatlán emitirá gases de efecto invernadero al año, equivalentes al 21% de las emisiones generadas por todo el sector transporte incluido el parque vehicular privado o el 63% de las generadas en todo el sector pecuario o el 62% de las emisiones por manejo y disposición de todos los residuos sólidos urbanos’’.

Dijo que con esta planta se comprometería cualquier acción del Estado para reducir sus emisiones contaminantes