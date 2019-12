Se instalara Pista de hielo ecológica en Zapopan

Por:Giselle Soriano

Una pista de hielo ecológica, se instalará en el municipio de Zapopan en la plaza de las Américas, específicamente en frente de la basílica. Esta atracción navideña abrirá sus puertas de manera gratuita a partir del sábado 21 de diciembre hasta el 5 de enero en un horario de 12 del día a 9 de la noche, explicó Lorena Gómez Haro, Directora de Relaciones Públicas, Protocolo y eventos de Zapopan:

“Es una pista incluyente, hasta nosotros podemos entrar, obviamente estamos pensando en niños, todas las atracciones se piensan para que vengan los niños, peor por supuesto que los papás están cordialmente invitados a entrar a patinar con nosotros”.

Es importante mencionar que esta pista de hielo es ecológica debido a que el material con el que se realizó es de acrílico y no de hielo por lo que no gasta diésel para su mantenimiento, por lo que no se encontrará climatizada.

La pista de hielo que se instalará en Zapopan, el 21 de diciembre, es ecológica, debido a que el material con el que se realizó es de acrílico y no de hielo por lo que no gasta diésel para su mantenimiento; Sin embargo esta medida en beneficio del medio ambiente ha gustado a los habitantes del municipio. Así lo señaló uno de los asistentes a la pista José Luis:

‘’Pues se necesita más tener eso en mente para cualquier cosa no solo una pista de hielo. Pues qué bueno que sea un motivo para que puedan salir a pasear juntos”.

María Estela González señaló al respecto:

“Va a hacer muy importante porque va a venir mucha gente para poderla disfrutar”.

“Pues muy bien para que se diviertan los niños un rato el fin de semana, porque luego se enfadan ahí en casa.”, señaló Juan Andrés



Además para que todos puedan disfrutar de la pista de hielo, se permitirá la entrada de cien.