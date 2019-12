Autoridades responden a #LordMantenimiento

Por: Antonio Neri y Víctor Ramírez

Al darse a conocer el vídeo en redes sociales sobre la agresión de un sujeto a una mujer conocido como #LordMantenimiento, el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro, señaló que buscará entrevistarse con la administradora de unos departamentos Gabriela Esparza para ofrecerle protección de la policía e incluirla en el programa "pulso de vida": “Estamos tratando de contactar a la mujer agredida tenemos ya sus datos personales le estoy ofreciendo una entrevista privada para conocer no solamente como sucedieron estos hechos si no principalmente poderle brindar protección a través de nuestra comisaria de seguridad y del esquema pulso de vida, ella menciona en su publicación de Face, que presento una denuncia en la Fiscalía General que fue a unas oficinas en GDL en avenida Alcalde y que no fue atendida”. Sobre dónde ocurrió la agresión existe confusión si fue en Guadalajara o Zapopan.

El gobernador dice no conoce a #LordMantenimiento

Al igual que en el caso del llamado #LordCafé que agredió a una mujer tras un incidente vial y en el que se aplicó la ley como debe ser, ahora con el denominado #LordMantenimiento mejor conocido como Ricardo quien destrozó el auto de una mujer porque le cobró el mantenimiento de su departamento, se aplicará también la ley aseguró el gobernador Enrique Alfaro quien se deslindó del inculpado al decir que no lo conoce ni permitirá influyentismos: "Son datos vergonzosos, me platicaron de este video, hay cuestiones con la violencia en las que la policía o el gobierno poco puede hacer, hay que hacer una reflexión más profunda para que cada quien asuma su responsabilidad, -él decía tener influencias- pues yo no sé con quién, con nosotros no, ni él ni nadie tendrá un trato preferencial". La denuncia se hizo viral en redes tras de que la afectada grabó los destrozos que este personaje le ocasionó a su vehículo y amenazarla de muerte.