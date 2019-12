Alfaro arremete contra diputada federal de Morena

Por: Victor Ramirez

Como ignorante consideró el Gobernador Enrique Alfaro a la diputada Federal de Morena que dijo que la recaudación de Jalisco bajo este año y eso provocó una disminución de las participaciones federales y la exhortó a trabajar en beneficio de la entidad y no de los intereses de su partido y de la presidencia.

‘’La ignorancia no tiene límites, los diputados Jaliscienses de cualquier partido deberían estar defendiendo a Jalisco y no defendiendo a sus colores y a sus partidos. Jalisco se vio afectado y lamentamos muchos que quienes prefieran estar echándole porras al Presidente que defendiendo los intereses de nuestro estado pero no pasa nada, vamos a sacar adelante nuestro compromiso, yo quiero aprovechar para agradecerle a los diputados de todas las facciones por la aprobación del presupuesto ‘’nuestro estado’’.’’

Además dijo que la propuesta para que las casas oficiales de todos los gobernadores se vendan y los recursos se destinen a la beneficencia, también dijo que es una ignorancia ya que los bienes patrimoniales de la entidad los determina el Congreso Local y no el Federal.