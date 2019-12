CANACO recomienda a transportistas pagar permiso para circular

Por: Víctor Ramírez

Es más barato que los camioneros de carga paguen el permiso para circular por la ciudad a que se amparen señaló el Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin quien dijo que habría que ver cuánto impactará en el servicio final porque no todos los pagarán en el caso de alimentos pero aún falta el reglamento correspondiente.

"En algunos casos y Dependiendo el vehículo que se utiliza para mover el producto, los criterio deben de precisarse en el reglamento precisamente porque hay algunos puntos que se puede prestar interpretación por eso, otra vez falta menos para que podamos bajar el reglamento a detalle y que no haya dudas en la aplicación y sobre todo la implementación Y la otra que una vez que entre en vigor no se preste a mordidas, es bien importante que no se preste a mordidas”.

Dijo que se reunirá con su homólogo del Consejo de Cámaras de Industriales, Rubén Masayi para ver el tema.