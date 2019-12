Vinculan a proceso a ex funcionarios de Servicios de Salud

Por: Redacción

Tres ex funcionarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco fueron vinculados a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Se trata de Jaime Agustín "N", ex titular de esta instancia, José Luis "N", ex director general de Administración y Luis Daniel “N”, ex director de planeación.

El Juez Décimo Primero de Control, José Luis Álvarez Pulido, dictó las medidas cautelares correspondientes, sin embargo, a otro de los implicados, Miguel Ángel "N", ex director de administración del organismo se le dictó acto de no vinculación.

Los agentes ministeriales de la fiscalía Anticorrupción tendrán cuatro meses para presentar las pruebas de la contratación de un servicio de asesoría de manera irregular.

Imputan a elemento de Fiscalía Estatal

La Fiscalía Anticorrupción informó en un comunicado que “En otra audiencia celebrada el día de hoy, se presentó Salvador “N”, ante el juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos, quien fue imputado por el presunto delito de Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público”.

Se trata de un elemento de la Fiscalía Estatal, que tendrá audiencia el 11 de diciembre, a las 13:00 horas.