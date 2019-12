Juicio del Chapo Guzmán es llevado a libro

Por: Víctor Ramírez

Cómo se vivió el juicio en contra del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán tanto desde adentro y afuera del tribunal es la trama de la obra del periodista Jesús Esquivel quien sentencia que el “Chapo” Guzmán no es el verdadero líder del Cártel de Sinaloa y prueba de ello se vio en el operativo fallido de Culiacán: "Y declaró como el narcotraficante más peligroso el capo de capos del Cártel de Sinaloa y no lo es, y creo que a un año de ese juicio, somos testigos que el chapo no era el jefe de jefes del Cártel de Sinaloa, y eso es una demostración que ese cártel sigue fortalecido porque su líder sigue libre, y ese hombre es Ismael Zambada García 'El Mayo'". Agregó que los elementos que detuvieron al mexicano eran integrantes estadounidenses de la llamada DEA quienes tienen prohibido utilizar armas de fuego en nuestro país y ese día sí llevaban.