Alcancías de Ruta-Empresa, son un retroceso: transportistas

Por: Luis Antonio Ruiz

El líder del Sindicato de Avanzada De Trabajares Del Auto Transporte de Jalisco, Arnoldo Licea señaló que están de acuerdo con la modernización del transporte que propuso el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pero rechazan las alcancías.

“Pago electrónico creo que el utilizar las alcancías viene un retroceso y que además es llamativo para quien delinque el que el dinero se ponga en alcancía, y que no las alcancías no dan cambio y la gente se sigue quejando por el tema de los $10, y creo que Jalisco no se debe de quedar atrás, sabemos de otros estados de la república que están ya trabajando para migrar a un sistema de pago electrónico al 100%”.

Además adelantó que la nueva ruta empresa del transporte público opera con números rojos.

Además exhortó al titular de Siteur y la empresa Tisa para que entregue recursos que son recaudados en las tarjetas de prepago.

“Nosotros estamos hablando de las tarjetas de prepago, estas tarjetas de prepago, pues para algunas de las empresas representan gran parte de lo que son sus ingresos, y desde el primero de julio de este año hasta esta la primera semana de diciembre no nos han dado un solo peso. entonces tú dices son muchos millones de pesos, el compromiso había sido de que este dinero se iba a entregar a las 24 horas de que se generara, que llegara al descuento de cada una de las unidades de transporte y se iba a recibir y Pues resulta que la empresa que está manejando esto o el organismo que está recibiendo este dinero, pues resulta que la empresa que está manejando esto o el organismo que está recibiendo este dinero pues es Siteur, pues entonces nosotros hacemos el reclamo y SITEUR no quiere dar el dinero, O no puede dar el dinero no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí lo que sí es que le hacemos la atenta invitación al Señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez que nos ayude.

Son alrededor de 40 rutas las que se ven afectadas que no reciben los recursos.