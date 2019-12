Tatiana Clouthier cuestiona la política de Alfaro

Por: Giselle Soriano

Al hablar de la democracia en el gobierno federal durante una conferencia de prensa, Tatiana Clouthier, diputada Federal, señaló que le gustó el discurso inaugural de la FIL del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“En donde podamos estar hablando diciendo criticando lo que queramos Cómo se hacen las democracias es lo mismo también me encantaba cuando oía la inauguración del gobernador de Jalisco. Me encantó su discurso, un discurso muy alentador a fomentar la democracia me pregunto si él la fomenta aquí”.

Además mencionó que la revocación de mandato, la consulta ciudadana y las mañaneras, son factores que indican que en México se ha fortalecido la democracia a partir de que Andrés Manuel López Obrador se encuentra al frente del país.

Reconoció la falta de seguridad en el país y cuestionó a los jaliscienses sobre los resultados del ejecutivo estatal.

“Yo le pregunto a los jalisquillos ¿Qué están haciendo ustedes para que le rinda cuentas y de resultados buenos el propio Alfaro, en términos de seguridad? Y hablo de delitos del fuero común”.

Esto lo mencionó durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara al presentar su libro “Juntos Hicimos historia”.