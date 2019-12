Al reducir salario de funcionarios no se elimina la corrupción

Por: Víctor Ramírez

Con políticas públicas de buenas intenciones y eliminando padrones opacos de beneficiarios de programas sociales, reducir el salario de funcionarios o controlar el gasto público no se tiene la garantía de que se podrá erradicar la corrupción en México señaló Alexandra Zapata, directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad, durante el foro “Integridad pública: percepción y resultados en el combate a la corrupción” que se realiza dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro: "Recortar presupuestos públicos no garantiza el ejercicio efectivo de los recursos, cortar sueldos de funcionarios públicos no garantiza servidores públicos honestos, la austeridad no es una política anticorrupción que garantice que los recursos se utilicen de la mejor manera, cambiar padrones opacos de beneficiarios de programas sociales no es combate a la corrupción". Además aseguró que la profesionalización del servicio tampoco es una garantía para acabar con ese mal que afecta a la economía nacional y de los ciudadanos.