PAN pide tiempo para analizar prohibición de terapias de conversión

Por: Luis Antonio Ruiz

Ante la postura del Frente Nacional de la Familia que está en contra de la desaparición de las terapias de conversión y la comunidad lésbico-gay que está a favor de que desaparezcan, el coordinador de los diputados del PAN, Gustavo Macías pide que se habrá un espacio para un mayor consenso y discusión.

“Este tipo de iniciativa y dividen deben de generar mucho mas consensos. ola propuesta es que se abra la discusión pero que no se vayan por la vía rápida porque una de la iniciativas la presentaron apenas hace un mes y ya estallara votarse, entonces ¿qué pedimos? que se generen mayores discusiones que se escuchen a las partes y finalmente se tome una decisión que mas le convenga a la sociedad, pero que no polarice, que no divida y que no enfrente, de por si el clima a nivel nacional siempre es de confrontación”

Pide mayor tiempo para analizar la iniciativa.