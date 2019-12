UdeG actuó ante denuncia

Por: Víctor Ramírez

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, refrenda su compromiso para erradicar el acoso en todas sus modalidades tras de que se dio a conocer la detención de un maestro dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro por presuntamente grabar a una joven que lo denunció, hasta el momento no se tienen mayores datos y el proceso se sigue en la Fiscalía del Estado: "Está muy mal que sigan casos de violencia pero lo cierto es que la Universidad de Guadalajara es la única institución que de verdad está actuando y dando condiciones para que se pueda denunciar, no tenemos mayor información ahorita porque el caso está en manos de la Fiscalía pero esperemos tener toda la información, yo por medios de comunicación me he enterado que sí se encontraron algunas grabaciones, todavía la UdeG no tiene ninguna información solo decir que se actuó ante la denuncia". Destacó que la FIL es la única feria en donde se ha instalado un módulo para denunciar situaciones de riesgo y acoso, entre otras irregularidades. Sin embargo no se ha informado si el maestro está detenido, retenido o salió con las reservas de ley.