Solalinde y Sicilia juntos en FIL

Por: Víctor Ramírez

A un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador la situación de los migrantes y en especial la de los de Centroamérica no ha cambiado nada, al contrario al militarizar la frontera pusieron ante mayor riesgo su vida porque tuvieron que buscar nuevos caminos más peligrosos, señaló Norma Romero Vázquez, líder de “Las Patronas” en el foro denominado "Los Nuevos Retos de las Luchas Sociales" dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara junto con Javier Sicilia, los sacerdotes Raúl Vera y Alejandro Solalinde destacó la falta de políticas migratorias adecuadas para este fenómeno que este año enfrentó grandes retos con la salida de miles de centroamericanos con rumbo a Estados Unidos.

La luchadora social como se le ha llamado indicó que en los últimos dos años no ha habido ningún cambio en las políticas migratoria de Mexico, al contrario se han endurecido y “el hecho de militarizar la frontera sur fue un error” porque se expuso a mayores peligros la vida de los migrantes debido a que buscaron otras rutas más peligrosas

La líder de Las Patronas, quienes son las que distribuyen alimentos a los migrantes que pasan junto con “la bestia”, indicó que “las políticas impuestas en la frontera sur sólo impulsaron que los polleros” le cobren más a los migrantes que sueñan con llegar a Estados Unidos y no desean quedarse en México, antes eran ocho mil dólares, ahora son 12 mil dólares.

Desde su punto de vista a la fecha sí ha bajado el flujo de migrantes, pero no se ha detenido, “nosotras qué hacemos comida ahí en las vías lo vemos, eso no va a parar. México tiene también mucha migración forzada, no solo Centroamérica, hoy México tiene ese problema de inseguridad y violencia”.

Pero también se dio tiempo para criticar el asilo político que se le otorgó al expresidente de Bolivia, Evo Mírales y señaló que así como se le dio la bienvenida, también se le debió dar a todos los “hermanos migrantes de Centroamérica”

El fundador del Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia, señaló que la Comisión de Víctimas no sirven para nada y solo sirve para alabar al Estado. Dijo que a la fecha se habla de cerca de 300 mil personas asesinadas, pero en realidad no se sabe el número exacto ni de los desparecidos; además el “Gobierno no actualiza las cifras. Los desaparecidos se han reducido por las autoridades a fosas y a la fecha se reconocen 522, los semefos del país están saturados”.

Y agregó que es necesario abrir todas las fosas de las fiscalías de todos los estados y “ahí hay desaparecidos”.

Además desde su punto de vista la Comisión de Búsqueda que tiene sólo 43 elementos para atender 533 fosas y sin recursos, no puede hacer nada ya que los recursos se “van para el tren Maya y cosas que no importan, lo que importa ahora es La Paz y la seguridad de la nación con la creación de la Guardia”.

En su turno el obispo de Chiapas, Raúl Vera indicó que el Gobierno utiliza al crimen organizado como una medida de control de la población.

Finalmente el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, indicó que a partir del 2013 se tuvo que luchar con un gobierno muy corrupto y quizás el más corrupto de la historia

Sin embargo “hoy puedo ver un movimiento migratorio que nadie puede pararlo, sumamente complejo, cuesta trabajo entenderlo y mucha gente quizás no lo pueda hacer. Hoy nos encontramos con un gobierno nuevo que hace cosas nuevas, que no entendió el tema migratorio, no tiene experiencia”, es decir la política migratoria no ha sido el fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.